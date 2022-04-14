تراجع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والملوخية بين 50 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6.5 و12.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين جنيه و2 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.