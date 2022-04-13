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الإحصاء: 32.3% تراجعًا في قيمة عجز الميزان التجاري خلال يناير

01:04 م الأربعاء 13 أبريل 2022
الإحصاء: 32.3% تراجعًا في قيمة عجز الميزان التجاري خلال يناير

جهاز الاحصاء

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كتبت- ياسمين سليم:

تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي بنسبة 32.3% إلى 2.44 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار خلال نفس الشهر العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5% خلال يناير لتسجل 3.99 مليار دولار مقابل 2.97 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة 107%، والبترول الخام بنسبة 66.5% والملابس الجاهزة بنسبة 46.8% واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 76.3%.

وانخفضت صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وهي الأسمدة بنسبة 32.6٪ والبرتقال الطازج بنسبة 13.6٪ والأثاث بنسبة 8.5٪ وبلاط وأدوات صحية خزفية 14.3%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2٪ لتبلغ 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير الماضي مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض الواردات من البترول الخام بنسبة 0.6٪، والفول الصويا بنسبة 16.4٪، والقمح بنسبة 42.6٪ والذرة بنسبة 37.1٪.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها، منتجات البترول بنسبة 27٪، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبـة 49.4٪، وأدوية محضرات صيدلة بنسبة 49.4٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 34.2٪.

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