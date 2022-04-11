16 جنيهًا زيادة في سعر الذهب اليوم بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات قفزاته، وزاد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع ارتفاع المعدن عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 10 جنيهات حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة للجرام 16 جنيهًا على مدار اليوم.

وتوقع نجيب مزيدا من الارتفاع في سعر الجرام خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 678 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 872 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1017 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1162 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8136 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1962 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.75%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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