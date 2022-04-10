عيار 21 يتخطى ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر



كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات ارتفاعه، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهين في بداية تعاملات اليوم، ليواصل ارتفاعه خلال التعاملات، تصبح قيمة الزيادة للجرام 5 جنيهات على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 667 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 858 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1001 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1144 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8008 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1947 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.81%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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