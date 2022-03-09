وزيرة التجارة: صادرات مصر ارتفعت 15% في شهري "قبل الحرب"

القاهرة – مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات لسي إ ن بي سي العربية، اليوم، إن الصادرات المصرية ارتفعت خلال أول شهرين من العام بنسبة 15%.

وجاءت زيادة الصادرات قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأتها موسكو في نهاية نوفمبر، فيما تترقب الأسواق تداعيات هذه الحرب، وما تبعها من عقوبات اقتصادية ضد روسيا، والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمحروقات.

وأضافت الوزيرة، أن التوترات الجيوسياسية، قد تأثر على حجم الصادرات العام الجاري، لكنها توقعت أن يكون التأثير بشكل إيجابي.

وحققت مصر العام الماضي، طفرة في قيمة الصادرات المصرية والتي تخطت 32 مليار جنيه لأول مرة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المصدرة عالميا وزيادة الطلب.