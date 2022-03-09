منصة «شطبلي» تجمع تمويلًا بـ 1.2 مليون دولار لحل أزمة التشطيبات

كتب- علاء حجاج:

جمعت الشركة الناشئة «شطبلي» تمويلًا بقيمة 1.2 مليون دولار، للتوسع في أعمالها بسوق العقارات، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وشطبلي، هي منصة إلكترونية متخصصة في تصميم وتنفيذ أعمال الديكورات والتشطيبات وتأسست عام 2021 وتعتمد منصة شطبلي www.shatablee.com على واجهة مستخدم سهلة وبسيطة، تتيح للعملاء القيام باختيار التصميمات وخامات التشطيبات والديكورات الخاصة بوحداتهم السكنية عبر خطوات بسيطة، لتقوم المنصة بعرض الأسعار بعدها تبدأ أعمال التنفيذ في فترة أقصاها 90 يوما فقط.

وقال مصطفى عامر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شطبلي: "لقد خلصنا إلى هذا الحل المبتكر بعد معايشة في السوق العقاري دامت عشرات السنين، وبعد تجارب عديدة تم الاستقرار على Shatablee كأفضل نموذج يساعد على حل أزمة كبيرة يعاني منها السوق العقاري المصري، العملاء والمطورين على حد سواء، وهي طول فترة التشطيبات والخلافات الناتجة عنها سواء من تباين الأسعار أو ضعف الجودة المقدمة لا سيما في الوحدات السكنية الفاخرة".

وأضاف عامر: "أطلقنا منصة شطبلي بناء على دراسات تؤكد أن سوق التشطيبات يستحوذ على 30% من عائدات السوق العقاري المصري الذي تتجاوز قيمته 62 مليار دولار سنوياً، وهو ما يؤكد وجود احتياج شديد للحلول التي تقدمها "شطبلي".

وأوضح أنه سيتم استغلال التمويل الجديد لتنفيذ رؤية الشركة الطموحة وتنفيذ خطة التوسعات التي تبدأ بتغطية المجمعات السكنية الموجودة بالقاهرة مبدأياً بمجال التشطيبات والديكورات داخل سوق العقارات المصري، فيما تطمح الشركة في التوسع في تقديم الخدمة إلى باقي محافظات مصر.