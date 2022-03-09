الملا ووزراء أفارقة يستعرضون مبادرة القارة المقرر طرحها بقمة المناخ

خلال اجتماع وزير البترول مع عدد من الوزراء الأفارق



كتب- مصطفى عيد:

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاء مع عدد من وزراء البترول والطاقة الأفارقة، المبادرة الأفريقية للتحول الطاقي والمناخ المقترح إطلاقها خلال قمة المناخ القادمة COP27 التي ستستضيفها مصر في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ نيابة عن القارة الأفريقية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة الذي تقام فعالياته خلال الأسبوع الجاري في الفترة من 7 إلى 11 مارس 2022 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وشارك في اللقاء توماس كامارا وزير المعادن والبترول والطاقة الإيفواري، وجابرييل أوبيانج ليما وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، وماثيو أوبوكو وزير الطاقة الغاني، وتوم ألويندو وزير المعادن والطاقة بناميبيا، وتيمبري سيلفا وزير البترول النيجيري، وجانيوري يوسف ماكامبا وزير الطاقة التنزاني، وأندرو كاماو أمين عام وزارة البترول بكينيا.

وقال الملا، خلال اللقاء، إن المبادرة التي اقترحتها مصر تهدف إلى تحقيق انتقال متوازن وعادل للطاقة والاستفادة من كافة إمكانات القارة لتحفيز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى دعم استفادة البلاد الأفريقية من الفرص التجارية التي ستظهر خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتحقيق هدف الحفاظ على بيئة نظيفة دون إعاقة مساعي الدول نحو زيادة النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وذكر الوزير أن الدول الأفريقية تعد من أقل الدول المسببة للانبعاثات الضارة، وأن مصر والدول الأفريقية ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي تهدف للحفاظ على المناخ والبيئة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأفريقيا وتوفير التمويل والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق الاستفادة من ثروات القارة.