تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع المعدن في البورصات العالمية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 589 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 757 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 883 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1009 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7064 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 2050 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.