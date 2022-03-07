شعبة الدواجن: كرتونة البيض ترتفع إلى 63 جنيها.. وزيادة في أسعار الدواجن

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعًا بين 4 و5 جنيهات، خلال الأسبوع الجاري بالأسواق، نتيجة زيادة الطلب على الشراء.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض تتراوح بين 55 و56 جنيهًا مقابل 50 و52 جنيهًا بالمزرعة الأسبوع الماضي، على أن يباع الكرتونة في الأسواق بين 62 و63 جنيهًا.

وأضاف السيد أن كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى 33 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، وتباع بالأسواق للمستهلك إلى 38 جنيهًا للكيلو.

وزاد سعر الكتكوت إلى بين 12 و14 جنيهًا، نتيجة ارتفاع الطلب في الوقت الحالي واستعدادًا لشهر رمضان، بحسب رئيس الشعبة.

وأرجع رئيس الشعبة زيادة أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي باختلاف نوعه سجل بين 37 و38 جنيهًا، على أن يباع في الأسواق بين 45 و46 جنيهًا، وفقا لقول السيد.

وبحسب السيد في وقت سابق لمصراوي، شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعًا 1500 جنيه للطن خلال الأيام الماضية بالأسواق.

وذكر السيد أن سعر طن العلف ارتفع إلى 10500 جنيه للطن مقابل 9 آلاف جنيه، قبل الزيادة.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وتعبتر أوكرانيا من أكبر 4 موردين للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى من 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.