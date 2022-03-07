3 مقترحات من نجيب ساويرس للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح

طرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عددا من المقترحات للحكومة من أجل العمل على مواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.

وقال ساويرس، عبر تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاثنين، إن هناك إجراءات من الواجب سرعة تنفيذها لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد.

وتتضمن مقترحات ساويرس التالي:

- استبدال توليد الطاقة من الغاز والمازوت بالطاقة البديلة.

- تصدير الغاز المسال من محطات الغاز السائل لأوروبا للاستفادة من سعر الغاز المرتفع وتعويض الغاز الروسي.

- زيادة مساحات زراعة القمح.

وقفزت أسعار البترول اليوم إلى أعلى مستوياتها في عام 2008 وقرب أعلى مستوى تاريخي لها، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى فوق 139 دولارا قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليصل إلى 124.82 دولارا بنسبة ارتفاع 5.7% مقارنة بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي.

كما شهدت أسعار القمح العالمية ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا تعتبران من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وهو ما انعكس على العروض والأسعار التي تلقتهما مصر في آخر مناقصتين تم طرحهما مؤخرا واضطرت هيئة السلع التموينية لإلغائهما.