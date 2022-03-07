"اقتصادية قناة السويس" تطلق خدمات الشباك الواحد في النصف الأول من العام

كتبت-ياسمين سليم:

قالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين إنها ستطلق الخدمات الرقمية للشباك الواحد خلال النصف الأول من العام الجاري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

وأوضح بيان من الهيئة أن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبل مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وذلك للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من البنك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب البيان أن المرحلة الثانية ترتكز على إنشاء خدمة رقمية وتفاعلية متكاملة مما يمكنها من إدارة الخدمات المقدمة بالكامل ودمج الخدمات الجديدة في منصة رقمية وفقاً للإطار التنظيمي للهيئة.

وكانت المرحلة الأولى للتعاون تضمنت تضمنت إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية-والتي ستمهد الطريق لإعادة الهيكلة ورقـمنة خـدمـات الـمسـتثمرين.

وقال المهندس يحيى زكي، في البيان إن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي بهدف تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد الخاص بالمنطقة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات الخاصة المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بمنفذ الشباك الواحد بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البنك الأوروبي قدم توصيات لإدارة الهيئة بشأن تحديث الإطار التنظيمي لأفضل الممارسات المعمول بها في المناطق الاقتصادية العالمية، والعمل بها داخل المنطقة مما ينعكس على أداء الأعمال المقدمة للمستثمرين، ومن ثم زيادة تنافسيتها ضمن المناطق المثيلة عالميًّا.

ونقل البيان عن مارك بومان نائب رئيس البنك، قوله إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت مثالاً في كيفية تسريع عملية طرح الخدمات الرقمية خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا.

وقال بومان، إن جائحة كورونا أدت إلى تسريع التحول الرقمي في جميع أنحاء منطقة البنك الأوروبي، بما في ذلك تطوير الأدوات الرقمية ومشاركة المعرفة حول آليات الحماية التنظيمية، بالإضافة إلى تسريع خدمات الحكومات الرقمية للشركات لتحسين سهولة وشفافية ممارسة الأعمال التجارية.

يذكر أن خدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها جزءًا من محاور استراتيجية الهيئة التي تستند إلى التحول الرقمي كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيتها لخطة 2020/2025، حيث تهدف المنطقة الاقتصادية إلى توفير إجراءات تنافسية ومبسطة للأعمال التي تجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق مركزًا للنمو للشركات والقوى العاملة المصرية على حد سواء.

ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصاًدًا عبر ثلاث قارات، ويمتلك البنك 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، كما تهدف استثماراته إلى جعل الاقتصادات في مناطقه تنافسية وشاملة ومحكومة جيًدًا وخضراء ومرنة ومتكاملة، وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك منذ بدء عملياته في عام 2012، حيث استثمر أكثر من 8.7 مليار يورو في145 مشروعًا في البلاد.

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