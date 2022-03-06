شعبة الحبوب: ارتفاع أسعار المكرونة بقيمة ألفي جنيه للطن بسبب زيادة الدقيق

كتبت- شيرين صلاح:



قال هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المكرونة ارتفعت حوالي ألفي جنيه للطن، وذلك بسبب زيادة الدقيق.



وأضاف أبو الدهب، أن سعر طن المكرونة حاليا يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه، قبل الزيادة.



وذكر أن متوسط سعر كيلو المكرونة السائب يصل حاليا إلى 10 جنيهات، ويصل متوسط سعر طن الكيلو المعبئ إلى 12 جينها.



وتوقع عضو شعبة الحبوب مزيدا من الارتفاع في الأسعار في ظل استمرار أسعار الدقيق في زيادة، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



ووفقا لقول أبو الدهب، فإن متوسط سعر طن الدقيق حاليا يتراوح بين 8500 جنيه و9 آلاف مقابل 6650 جنيهًا، قبل الزيادة بسبب الحرب بين روسيا وأمريكا.



ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.



وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.