كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه في الصباح، بعد قفزته أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 11 جنيها خلال تعاملات أمس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 567 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 741 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 864 جنيها للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 24 ثابتًا عند 987 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6912 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة الماضية، حوالي 1971 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب