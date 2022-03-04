سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع خلال التعاملات

كتبت - شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، للارتفاع، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات خلال التعاملات، بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا على خلفية استهداف محطة طاقة نووية أوكرانية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 569 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 731 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 853 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 975 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6824 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

زاد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إلى 1946 دولارًا للأوقية مقارنة بنحو 1926 دولار للأوقية خلال الأمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب