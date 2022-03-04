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مع تطورات الحرب في أوكرانيا.. كيف تأثر سعر الذهب في مصر الجمعة؟

11:48 ص الجمعة 04 مارس 2022
مع تطورات الحرب في أوكرانيا.. كيف تأثر سعر الذهب في مصر الجمعة؟

أسعار الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بشكل طفيف، رغم تحرك سعر الذهب نحو الصعود هامشيًا مع تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، باستهداف محطة طاقة نووية، ما دفع أسعار البترول أيضا للارتفاع.

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم جنيهًا واحدًا في بدء تعاملات الجمعة في السوق المحلي، بينما ارتفع سعر الخام عالميًا بنسبة 0.4% إلى 1944 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 11.50 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 566 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 728 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 850 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 972 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إلى 1940 دولارًا للأوقية مقارنة بنحو 1926 دولار للأوقية خلال الأمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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