تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

وارتفع سعر الدولار في البنوك 2.60 جنيه خلال الأسبوعين الأخيرين، ليسجل 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 646 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 831 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 970 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1108 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1941 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.45%، في الساعة 4:09 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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