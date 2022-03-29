الإحصاء: 47.9% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى المملكة المتحدة خلال 2021

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة خلال عام 2021 بنسبة بلغت 47.9% مقارنة بعام 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة خلال عام 2021 إلى نحو 1.2 مليار دولار مقابل 788.5 مليون دولار خلال 2020.

وأضاف البيان، أن قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة ارتفعت إلى نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 18%.

وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 28.8%.

وبلغت قيمة استثمارات المملكة المتحدة في مصر 470.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل 477.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021، بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.