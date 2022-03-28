66 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص بلغ العام الماضي نحو 66 مليون دولار، من بينها 42 مليون دولار صادرات و24 مليون دولار واردات.

وأشارت جامع في بيان اليوم الاثنين إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تشمل المنتجات الكيماوية، والحديد والصلب، والبلاستيك والمنتجات الورقية، والأسمدة، والخضروات، والسيراميك، والآلات والمعدات والمنتجات الجلدية.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزيرة إلى نظيرتها القبرصية ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر وقبرص واليونان.

وشارك في اللقاء هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري. بحسب البيان.

وأضافت أن الاستثمارات القبرصية في مصر تبلغ 358 مليون دولار، وذلك في عدد 191 مشروعاً في قطاعات الخدمات، والصناعة، والإنشاءات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث إمكانية تنظيم بعثة رجال أعمال إلى دولة قبرص خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة في دولة قبرص.

وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي، وتصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، والتعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة، بالإضافة إلى التعاون في كل من مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية فضلاً عن التعاون في قطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء وصيانة السفن.

ووجهت جامع الدعوة للشركات القبرصية للاستثمار في مصر وذلك باعتبارها محوراً إلى الأسواق العربية والافريقية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقاً استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

وقالت اتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية، إن الدولة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشارت إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى دولة اليونان، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدول الثلاث.