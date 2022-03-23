ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.96% إلى مستوى 11743 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.56%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 96.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.5

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس لليوم الثاني بنسبة 1.32% إلى مستوى 11663 نقطة، في نهاية تعاملات الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.