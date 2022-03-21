88 جنيهًا زيادة في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، وصعد الجرام 88 جنيهًا، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا وزيادة سعر الدولار، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا منذ بداية اليوم حتى بنحو 16%.

ويقدر سعر الذهب وصعد سعر الذهب بالسوق المحلي بعد ارتفاع الدولار اليوم الاثنين بالبنوك إذا يقدر سعر الذهب في السوق المحلي بناءً على سعر الأوقية العالمية والتي تقدر بالدولار.

وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% اليوم عقب اجتماع استثنائي.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 650 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 836 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1923 دولارا للأوقية، في الساعة 3:34 عصرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.