رغم عيد الأم.. الركود يخيم على مبيعات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية

كتبت-شيرين صلاح:

خيم الركود على مبيعات محلات الملابس والأحذية والأجهزة المنزلية والمشغولات الذهبية رغم أن الوقت الحالي هو موسم للبيع بمناسبة عيد الأم، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقالوا إن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، كانت ضمن الأسباب التي تسببت في الركود رغم التخفيضات الكبيرة المقدمة.

وتتنوع هدايا عيد الأم بين أحذية وشنطة وبعض الأنواع من الأجهزة والأدوات المنزلية و الملابس والمشغولات الذهبية.

الملابس الجاهزة

قال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الملابس لم يشهد مبيعات بالمحلات هذا العام على الرغم من موسم عيد الأم.

وأضاف الداعور، أن بالنسبة للملابس الجاهزة يكون هناك إقبال على بعض القطع الخاصة بالأمهات، مثل "عبايات: البيت والاستقبال وشراء الطرح.

ولم تشهد المحلات إقبالًا هذا العام على الرغم من توقعات التجار بتحسن المبيعات مع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم، وفقا لقول الداعور.

وكانت هناك توقعات من تجار الملابس بتحسن مبيعات المحلات مع اقتراب عيد الأم، خاصة مع مد وزارة التموين الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس الجاري.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى منذ 9 وحتى 21 مارس الجاري.

الأحذية

وقال مصدر بشعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ركودًا بمبيعات محلات الأحذية هذا العام مقارنة بمبيعات العام الماضي.

وعادة ما يشتري المستهلكون حذاء أو شنطة كإحدى كهدايا عيد الأم.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه على الرغم من أن هناك تخفيضات على الأحذية والشنط هذا العام تتراوح بين 40 و50% بحسب القطعة، إلا أن التخفيضات لم تنجح في جذب الزبائن للشراء.

وذكر أن مبيعات العام الماضي لمحلات الأحذية والشنط كانت أفضل من هذا العام.

ووفقا لقول عضو الشعبة، فإن محلات الأحذية والشنط أصبحت تضع عروضا طوال العام لكي تجذب الزبائن للشراء، مشيرا إلى أنهم يأملون أن تتحسن حركة البيع والشراء في المواسم المقبلة.

الأجهزة المنزلية

قال أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن اقتراب موسم عيد الأم لم ينجح في تحريك مبيعات المحلات هذا العام.

وأضاف هلال أن الإقبال على شراء الأجهزة والأدوات كان أفضل العام الماضي والعام الذي يسبقه عن العام الجاري، مشيرا إلى أن موسم عيد الأم خلال بداية جائحة كورونا كان أفضل من هذا العام.

ويكون الإقبال على شراء الخلاطات والأدوات ذات الأسعار المنخفضة مثل الأكواب والصواني باختلاف خاماتها.

وذكر هلال أن ارتفاع الأسعار هذا العام من الممكن أن يكون السبب في تراجع الإقبال على الشراء.

وارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية العام الماضي بمتوسط 25% بسبب ارتفاع المعادن بالبورصات العالمية.

الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن عيد الأم لم ينجح في تحريك مبيعات محلات الذهب على الرغم من صنع التجار مشغولات بأوزان خفيفة لجذب المستهلكين للشراء.

وبحسب نجيب، فإن التجار في المناسبات يصنعون أوزانًا خفيفة لجذب الزبائن على الشراء.

وأضاف نجيب، أن أوزان المشغولات الذهبية تتراوح بين جرامين و3 جرامات، ليكي تصبح قيمة الهدية بين ألفين و3 آلاف جنيه.

وأوضح نجيب، أن الهدايا تكون دلايات سلاسل وخواتم خفيفة الوزن وانسيالات.