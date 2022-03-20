الغرف التجارية: ثبات الأسعار بسوق الجملة وتراجع بالتجزئة في بداية معرض "أهلًا رمضان"

كتبت-شيرين صلاح:

كشف إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ثبات أسعار السلع الغذائية في سوق الجملة، وتراجع في أسعارها بسوق التجزئة مع بداية معرض أهلا رمضان.

وأشار العربي في بيان صحفي اليوم الأحد إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.

كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

وأعلن العربي عن افتتاح الغرف التجارية بمحافظات الدقهلية، والمنيا، ودمياط، والغربية، وجنوب سيناء، وأسوان منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان لتصل بذلك عدد الغرف التجارية المشاركة بافتتاح معارض إقليمية إلى 12 غرفة تجارية بالمحافظات، ومن المنتظر انضمام محافظات جديدة للمشاركة خلال الأيام المقبلة.

وبلغت بتخفيضات المعرض بنسبة تتراوح بين 15 و35% عن أسعار الأسواق، وذلك لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير سلعي كافي لاحتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وحول تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم، أوضح العربي أن الأسواق قد استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام و الخاص للسيطرة علي الارتفاعات في أسعار العديد من السلع , حيث شهدت أسواق الجملة اليوم بين انخفاضا وثباتا في أسعار مختلف أنواع الخضروات والفاكهة بينما شهدت أسواق التجزئة انخفاضات متتالية مع زيادة كمية المعروض في المنافذ الخاصة بكافة الجهات الحكومية ( منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية – منافذ جمعيتي – منافذ البيع لوزارة الزراعة – منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية – منافذ وطنية التابع لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ) والتي ساهمت بشكل مباشر في خفض أسعار كافة السلع وتوفير كافة احتياجات الأسواق بتخفيضات كبيرة وصلت الي 60% عن أسعار الأسابيع الماضية.

وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم الأحد عن أسعار الخضروات والفاكهة حيث يسجل البرتقال البلدي 2 و3.5 جنيه، والبرتقال السكري 2 جنيه و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 2.5و 6.5 جنيه، واليوسفي 2.5 جنيه و6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 19 و23 جنيها، والجوافة تتراوح 4 و8 جنيهات والفراولة 7 و9 جنيهات، والكانتلوب 4 و8 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

وحول أسعار الخضروات استقر سعر الطماطم اليوم عند نفس مستويات الأسبوع الماضي وتراجع سعر البطاطس لتتراوح بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2.5 و2.75 جنيه، والكوسة بين 4 و6 جنيهات، وتراجع سعر الفاصوليا إلى بين 13 و20 جنيها.

واستقر سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه بينما من المتوقع انخفاض الأسعار مع بداية جمع محصول العروة الصيفية.

وحول أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرت معظم الأسعار علي أساس أسبوعي، ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، بين 26 و29 جنيها، والبلطي الأسواني بين 19 و39 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 85 جنيها و300 جنيه للحجم الصغير والمتوسط والكبير.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و120 جنيها، واستقر سعر السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

بينما شهدت أسواق التجزئة انخفاضات متتالية على مدار الأيام الماضية في أسعار الدواجن البيضاء و بيض المائدة و اللحوم مع الضخ المستمر لتلك السلع في المنافذ الحكومية التابعة للحكومة.

وأشار العربي إلى أن غرفة القاهرة التجارية بدأت في تلقى طلبات التجار للمشاركة في المنافذ المقرر افتتاحها بمحافظة القاهرة، والتي تقدر بحوالي 9 منافذ في مختلف الأحياء الشعبية والأكثر كثافة في المحافظة.

وذكر البيان، أن الغرفة قررت افتتاح منافذ في مناطق في "الحي السابع أمام محكمة مدينة نصر – ومدينة السلام أمام حديقة السادات بجوار مستشفى السلام – وميدان باب الشعرية – وحي التبين داخل مركز شباب التبين – وحي طره شرق أول مدخل شق الثعبان – وحي الشرابية – ومركز شباب المعصرة – ومركز شباب حلوان الجديدة بحلوان – ومركز شباب الأندلس بحي المرج "، على أن يفتتح الاتحاد العام للغرف التجارية مقرا كبيرا لمعرض اهلا رمضان بمدينة نصر نهاية الأسبوع الجاري.