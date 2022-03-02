حديد المصريين يرفع سعر طن الحديد 500 جنيه

كتبت-شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد المصريين رفعت سعر طن الحديد بنحو 500 جنيه، وذلك اعتبارا من غدا.

كما زاد سعر طن الحديد بشركة عنتر بنحو ألف جنيه للطن، اعتبارا أيضا من غدا، وفقا لقول الزيني.

ووفقا لقول الزيني فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد المصريين يصل إلى 16100 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة عنتر تسليم أرض المصنع 15400 جنيه.

وذكر الزيني أن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 15400 و16100 جنيه.

ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك يصل إلى 16 ألف جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وكان سعر طن الحديد بشركة الجارحي ارتفع 650 جنيه خلال الأسبوع الجاري، وفقا لقول الزيني في وقت سابق.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر الطن تسليم أرض المصنع بشركة الخارجي ارتفع إلى 15750 جنيه مقابل 15100 جنيه قبل الزيادة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.