قفزة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط جنيهًا واحدًا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى في منتصف التعاملات.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 596 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 766 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 894 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1021 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7152 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1940 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.71%، في الساعة 1:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب