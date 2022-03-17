هبوط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وانخفض الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 589 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 758 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 884 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1010 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7072 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1932 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.27%، في الساعة 9:06 صباحا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.