5 آلاف زيادة بسعر طن الحديد بالأسواق في أسبوعين.. كيف تتأثر الصناعة؟

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية وتخوفات من نقص الإمدادات، وفقا لقول متعاملون في قطاع الحديد والصناعات الهندسية لمصراوي.

وصعد متوسط سعر طن الحديد بالسوق المحلي حاليا بين 18300 جنيه و20 ألف جنيه مقابل 14200 و15200 جنيه للطن قبل الارتفاع بزيادة تقترب من 5 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وبحسب محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، فإن سعر الحديد بالسوق المحلي شهد صعودًا لمستويات قياسية لم تحدث في تاريخ صناعة الحديد.

وأرجع حنفي زيادة أسعار الحديد إلى ارتفاع أسعار الخردة في البورصات العالمية، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والخوف من نقص الخام بالسوق المحلي.

وأضاف حنفي أن سعر طن خردة الحديد صعد خلال الأسبوعين الماضيين بحوالي 140 دولارًا للطن، ليسجل 660 دولارًا مقابل 520 دولارًا قبل أسبوعين ماضيين.

وأعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا منذ حوالي أسبوعين ماضيين، وسبب ذلك ارتفاع المعادن بالبورصات العالمية

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2,9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 2,7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4%، وفقا لبيان الجهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن يتأثر إنتاج المصانع الحديد في مصر بالزيادة الكبيرة لسعر الخام.

وهو ما اتفق معه في القول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قائلا إن الكثير من المصانع المنتجة للمعادن تأثرت بصعود أسعار المعادن عالميًا.

وأوضح المهندس، أن هناك خطوط إنتاج لبعض المصانع لتصنيع معادن مختلفة توقفت عن الإنتاج.

وذكر حنفي أن هناك تخوفات من نقص خام الحديد الفترة المقبلة نتيجة التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، مع توقعات بمزيد من الزيادة في أسعار الخامات خلال الفترة المقبلة.

وتستورد مصر نسبة كبيرة من خامات المعادن، لتستخدمها في صناعة المنتجات تامة الصنع، وفقا لقول محمد المهندس في وقت سابق لمصراوي.

وتوقع المهندس أن تتأثر المنتجات النهائية التي يدخل في صناعتها المعادن بالأسواق ليس التي يدخل في صناعتها الحديد فقط خلال الفترة المقبلة نتيجة الزيادات الكبيرة في الخامات.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.