وزير قطاع الأعمال لمصراوي: ندرس تصنيع "توك توك" كهربائي

كتبت -شيماء حفظي:

تدرس الحكومة تصنيع توك توك كهربائي، في شركة النصر للسيارات، تمهيدًا لطرحه ضمن بدائل التوكتوك العادي.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة حصلت على موافقة مبدئية من اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، لدراسة تصنيع توك توك كهربائي ليكون بديلا من بين بدائل التوكتوك العادي.

وأضاف "عرضنا على اللجنة، واللجنة رحبت، سنستكمل الدراسات مع الشركة الكورية والتي تساعدنا في عمل التصاميم ودراسة أفضل المواصفات هذا التوك توك أخذا في الاعتبار طبيعة السوق المصري في العملية الهندسية".

"فيما يتعلق بالمكونات والتصنيع هي مرحلة سابقة بعض الشيئ.. الشركة الكورية ستبدأ عملها الأسبوع المقبل" وفقا للوزير.

وكانت الحكومة، أعلنت في نوفمبر الماضي، وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ضمن خطة تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ويستهدف القرار إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.

وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع، سيضاف إلى مشروع تعمل عليه الشركة الهندسية للسيارات، لتصنيع أتوبيس كهربائي ميني باص من 11 إلى 20 راكبا، بالشراكة مع شركتين إحداهما كورية والأخرى صينية.

كما تعمل شركة برايت سكايز، المصرية على تطوير الكهرباء، لتتمكن من توقيع اتفاقيات واضحة لتطوير المصنع لإنتاج هذا المنتج نهاية العام.