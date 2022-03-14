عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام جنيهين مقارنة بمستواه في منتصف اليوم، على الرغم من تراجع سعر المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 4 جنيهات خلال منتصف التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى خلال التعاملات المسائية.

وكانت أسعار الذهب شهدت قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 588 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 756 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 882 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1008جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7056 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1961 دولارا للأوقية، في الساعة 4:08 عصرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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