تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر انخفاضه خلال التعاملات، وتراجع الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب تراجع سعر المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية التعاملات، ليواصل الانخفاض ويهبط الجرام حتى الآن 7 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب شهدت قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 587 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 754 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 880 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1006جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1961 دولارا للأوقية، في الساعة 12:43 ظهرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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