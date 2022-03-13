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مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:51 م الأحد 13 مارس 2022
مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.26% إلى مستوى 10480 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.35%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 69.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 66.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.4 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.36% إلى مستوى 10453 نقطة في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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