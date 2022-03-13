شعبة المستوردين: قرارات وقف تصدير السلع الغذائية في صالح المستهلك

كتبت- شيرين صلاح:

قال متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير السلع الغذائية الرئيسية في صالح المستهلك، وستؤدي إلى وجود وفرة في المخزون الاستراتيجي.

وأوضح بشاي في بيان، أن هذه السلع شهدت زيادات كبيرة خلال اليومين الماضيين خاصة مع ظهور الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي وقف التصدير لمدة 3 و4 شهور سيؤدي إلي استقرار أسعار هذه السلع والسلع الأخرى أيضا.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا أمس بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

كما أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً، الخميس الماضي، بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر لذات السبب.

وأضاف بشاي، أن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشي مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري.

وأشار إلي أن الغرف التجارية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لمناقشة استقار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.

وأوضح أن سبب الزيادة يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع أسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الإمداد نتيجة للازمة الروسية الأوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الأسعار في جميع المحافظات طوال ال24 ساعة، وأنه كذلك تجري الآن الإعدادات لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل إللى 25 و30% في بعض السلع.