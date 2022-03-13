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ارتفاع السمك البلطي والبوري خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور

10:14 ص الأحد 13 مارس 2022
ارتفاع السمك البلطي والبوري خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور

سوق السمك

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كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 26 و29 جنيها.

وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات بين 45 و60 جنيها، وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و65 جنيها وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

السمك البلطي البوري سوق العبور
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