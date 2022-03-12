وزير المالية: الحكومة تتحمل مع المواطنين تداعيات الموجة التضخمية العالمية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مع المواطنين؛ وذلك لتخفيف العبء عنهم، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية العام خاصة أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل.

وأضاف الوزير في لقائه مع فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن الدولة حريصة على استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر، وذلك في أعقاب ما شهدته حركة السياحة العالمية من تباطؤ بسب جائحة كورونا.

واستعرض الوزير استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر «COP 27»، مؤكدًا حرص مصر من موقع رئاستها للمؤتمر على التوافق بين مختلف الأطراف لتحقيق المصلحة المشتركة.

وقال السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، باعتبارها شريكًا مهمًا، وهناك مشروعات كبرى تنفذها شركات ألمانية بمصر في مجالات الطاقة والمواصلات؛ بما يعكس تعدد الروابط بين البلدين.

أشار إلى معاناة الدول الأوروبية من تبعات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا لمستويات غير مسبوقة، على نحو ينعكس في كل أوجه النشاط الاقتصادي ببلاده.

وأكد هارتمان، على مساندة بلاده لجهود مصر لاستضافة قمة المناخ للوصول إلى نتائج إيجابية.