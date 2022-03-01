التصديري للكيماويات: إرسال شحنات تجريبية من منتجات البلاستيك إلى البرازيل وتركيا

كتبت- شيرين صلاح:

أسفر اليوم الأول للقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن الاتفاق على مجموعة من الشحنات ااتجريبية لبعض المنتجات البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف لدخولها إلى السوقين البرازيلي والتركي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء جاء اللقاء عبر زووم، وبحضور ٩ شركات مصرية من أعضاء المجلس عاملة في مجال البلاستيك والمواد التعبئة والتغليف، وشركة global trading oka البرازيلية.

ويأتي هذا في إطار التنسيق والتواصل ما بين المجلس ووحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين.

وأبدت شركة oka Global trading البرازيلية رغبتها فى التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولى ايثيلين والبولى بروبلين لتوريدها إلى السوق التركي، فضلا عن منتجات البلاستيك المنزلية لتوريدها إلى السوق البرازيلي.

وخاطب المجلس أعضاءه من المهتمين من مصدرين المجلس مؤكدا على أهمية إرسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضة على رئيسة الشركة التي شاركت خلال لقاء اليوم الأول

كما نظم المجلس بالتعاون مع المكتب التجارى فى مدريد وإدارة نظم المعلومات بالتمثيل التجارى لقاءات عمل ثنائية بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية والأوانى المصنعة من السيراميك وأحد كبريات الشركات الإسبانية agenda clothing التي أعربت عن رغبتها في استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأواني.