"التصديري للصناعات الكيماوية" يلتقي مستوردين من إسبانيا والبرازيل والأردن الخميس المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لقاءات ثنائية بين أعضاء المجلس وأعضاء مجالس عدد من الشركات في إسبانيا، والبرازيل والأردن، لزيادة حجم صادرات القطاع، وذلك الخميس المقبل.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الثلاثاء، يأتي لقاء أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية، والأواني المصنوعة من السيراميك، وأحد أكبر الشركات الإسبانية التي أعربت عن رغبتها في استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأواني المصنوعة من السيراميك من مصر.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المقرر أيضا تنظيم لقاءات عمل ثنائية يوم 26 فبراير الجاري مع شركة oka Global trading البرازيلية، وذلك لبحث فرص التعاقد على عدد من المنتجات لتوريدها إلى السوق البرازيلي والتركي.

وأضاف أبو المكارم، أن الشركة البرازيلية أبدت رغبتها في التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولي ايثيلين والبولي بروبلين لتوريدها إلى السوق التركي، فضلا عن منتجات البلاستيك المنزلية لتوريدها إلى السوق البرازيلي.

وخاطب المجلس أعضاءه من المهتمين مؤكدا على أهمية إرسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضه على رئاسة الشركة التى سوف تلتقي الشركات المصرية الراغبة في التعاون

من جهة أخرى ينظم المجلس بالتعاون مع إدارة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجارى عدد من الندوات التعريفية وورش العمل للتعريف بالنظام المعمم للمزايا وأهميته والفرص التصديرية المتاحة للصناعات الكيماوية بالسوق الأمريكي.

وقال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس، إنه من المقرر عقد مجموعة أخرى من الندوات التعريفية خاصة بإتفاقية الميركسور، وكيف يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها والفرص المتاحة من خلالها والقطاعات التصديرية الأكثر استهدافا في أسواق أمريكا اللاتنية.

وأضاف أن أولى الندوات التعريفية ستعقد منتصف الشهر الجاري عن النظام المعمم للمزايا الأمريكي.

وقال إنه جاري التواصل مع قطاع التصدير والشراكة الأوربية بالمركز لإضافة المجلس على المنصة الخاصة بالشراكة الأوربية، مشيرا إلى أنه جاري بحث إمكانية تقديم مجموعة من التسهيلات لأعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات المقدمة على هذه المنصة.

وذكر مجيد، أنه يجرى حاليا التنسيق مع وحدة التواصل مع تجمعات الأعمال جهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر زووم.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أول لقاء مع عدد من المستوردين من دولة الأردن، وأعربوا عن رغبتهم في استيراد منتجات من مصر خاصة بأدوات المائدة من الصناعات الزجاجية إضافة إلى عبوات زجاجية.