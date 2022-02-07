تباين سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في الصباح، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع بشكل طفيف وخسر جنيهًا واحدًا، ثم عاد وارتفع بمنتصف التعاملات 3 جنيهات للجرام مقارنة بمستواه في بداية تعاملات الصباح، ثم استقر سعر الجرام في التعاملات المسائية.

وكان نجيب متوقعا ارتفاع جرام الذهب بالسوق المحلي مع بداية تعاملات اليوم، مع أولى جلسات الأسبوع بالبورصات العالمية، حيث يتحدد سعر الجرام بالسوق المحلي حسب سعره عالميًا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 681 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 795 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 909 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1815 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.41%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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