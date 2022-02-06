مشتريات عربية ترفع البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:12 م الأحد 06 فبراير 2022
مشتريات عربية ترفع البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.44% إلى مستوى 11689 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 16.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 11.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 4.9 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.46% إلى مستوى 11638 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

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