عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات

كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة جنيهين للجرام خلال التعاملات مقارنة بأسعار الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقًا.

وكان سعر المعدن العالمي أنهى تعاملات الأسبوع مرتفعًا لتستقر الأوقية فوق مستوى 1800 دولار أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 530 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 671 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 794 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 907 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 6342 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات أمس مرتفعًا بنسبة 0.19% إلى 1808.2 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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