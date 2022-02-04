عاد للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

03:53 م الجمعة 04 فبراير 2022
عاد للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

سعر الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس، وزاد سعر الجرام جنيهين، نتيجة ارتفاع أسعار المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 عند 531 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 عند 682 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 عند 795 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 عند 908 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأميركية الذي قد يؤثر على ميل الفدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.90 دولار للأونصة، وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1807.20 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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