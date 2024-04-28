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وزير الخارجية السعودي يحذر من عواقب توسع الحرب في غزة

05:58 م الأحد 28 أبريل 2024

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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حذر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، من عواقب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح قائلًا إنه سيؤدي إلى نتائج وخيمة.

وقال بن فرحان، إنه استمرار الحرب في غزة يعني استمرار توسع الكارثة الإنسانية، مشددًا "الوضع في غزة كارثي بكل ما في الكلمة من معنى".

ودعا بن فرحان، إلى الانتقال إلى مرحلة الأقوال فيما يخص مسألة حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب التزام حقيقي.

وأضاف بن فرحان، أن إعلان وجود دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب.

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح غزة طوفان الأقصى
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