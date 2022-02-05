سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية التعاملات

كتبت-دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات مقارنة بأسعار أمس، وانخفض الجرام 3 جنيهات، رغم ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

انخفض أسعار الذهب عيار 14 عند 528 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 عند 679 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 عند 792 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 عند 905 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات أمس مرتفعًا بنسبة 0.19% إلى 1808.2 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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