بسبب صفقة الأسرى.. بن جفير يهدد نتنياهو بإنهاء حكومته

(مصراوي)

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بإنهاء حكومته، بسبب صفقة تبادل الأسرى المحتملة.

ووصف الوزير المتطرف في تهديداته، الصفقة المحتملة بـ "غير الشرعية" قائلًا إنها ستكون نهاية حكومة نتنياهو.

وخرج بن جفير في وقت سابق اليوم من المستشفى عقب انقلاب سيارته يوم الجمعة الماضية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام، فإن بن جفير خرج رغم عدم امتثاله التام للشفاء، قائلة إنه مصاب بكسر في ضلوعه.

وكانت إسرائيل قد أبدت استعدادها للتقدم خلال المفاوضات الجارية من ناحية القبول بعودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة من خلال طرق آمنة.