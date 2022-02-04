زيادة كبيرة في أسعار الخضروات خلال الأسبوع.. التفاصيل والأسباب

كتبت – شيماء حفظي:

شهدت أسعار أصناف الخضروات في سوق العبور لتجارة الجملة، ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على الأسعار في أسواق التجزئة.

ارتفع سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة جنيها خلال الأسبوع جنيها، والبطاطس 1.25 جنيه، وارتفع سعر كيلو الباذنجان 3 جنيهات وأصناف الفلفل 2 جنيه للكيلو، كما ارتفع كيلو الملوخية خلال الأسبوع 3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، إن أسعار جميع أصناف الخضروات تشهد ارتفاعًا بالأسواق خلال الفترة الحالية، بسبب اضطراب وسوء حالة الطقس، ما تسبب في تلف المحاصيل وتراجع المعروض بالأسواق لجميع الأصناف وبالتالي زيادة السعر.

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ونتيجة ارتفاع أسعار الجملة، ارتفع متوسط سعر كيلو الطماطم في سوق التجزئة إلى 8 جنيهات، ويصل سعر كيلو البطاطس إلى 6.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 13 و15 جنيها، ويصل سعر كيلو الخيار إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو البصل إلي 6.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل والباذنجان إلى 12 جنيها باختلاف أنواعهم، وسعر كيلو البطاطا إلى 5 جنيهات.

وذكر النجيب، أن تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهون بتحسن الأحوال الجوية والمعروض بالأسواق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي:

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه، بزيادة بين 25 و 50 قرشا.

الكوسة بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة 2 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة 2 جنيه.

الملوخية بين 7.5 جنيه و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.