مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 11138 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وهبط المؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 107.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 83.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.6% إلى مستوى 11174 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.