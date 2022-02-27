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البورصة تقفز 1.1% في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:16 ص الأحد 27 فبراير 2022
البورصة تقفز 1.1% في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.15% إلى مستوى 11015 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد هبوط حاد بختام تعاملات الخميس الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.86%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى بنسبة 3.63% إلى مستوى 10890 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، في تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي.

وسبب إعلان الحرب هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات جلسة اليوم وحتى نهاية الجلسة، وذلك تأثرا بإعلان الحرب وانهيار الأسواق الدولية.

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