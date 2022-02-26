سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع.. والجرام يفقد 7 جنيهات في يوم

كتبت- دينا خالد:

هوى سعر الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات، متأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا، رغم استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وهبط سعر الذهب، صباح اليوم بقيمة 7 جنيهات في الجرام الواحد.

وتأتي التراجعات الكبيرة في سعر الخام محليا، نتيجة هبوط أسعار الخام في البورصات العالمية، مع إغلاق جلسة أمس، بعدما حقق الذهب مكاسب كبيرة في اليوم الأول لحرب روسية ضد أوكرانيا.

وبعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية، تأثرت الأسواق العالمية، وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

أسعار الذهب اليوم

وهبط أسعار الذهب عيار 14 إلى 551 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 709 جنيهات.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 827 جنيهًا.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 945 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 6616 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.87% إلى 1890 دولارًا في الأوقية، في نهاية تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وخسر بذلك الذهب مستوى 1900 دولار للأوقية الذي كان قد وصل إليه خلال الأيام الماضية على وقع الحرب على أوكرانيا.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب