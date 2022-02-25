سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بعد تراجع حاد .. ماذا حدث؟

كتبت – شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب اليوم في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات، لكنها لا تزال أقل من مستوى أسعار أمس.

وهبط سعر الذهب، صباح اليوم أكثر من 30 جنيها، قبل أن يعوض جزءا من خسائره ويرتفع نحو 5 جنيهات بحلول منتصف التعاملات.

تأتي التراجعات الكبيرة في سعر الخام محليا، نتيجة هبوط أسعار الخام في البورصات العالمية، مع إغلاق جلسة الخميس، بعدما حقق الذهب مكاسب كبيرة في اليوم الأول لحرب روسية ضد أوكرانيا.

ووصل الذهب أمس، إلى أعلى سعر منذ نوفمبر 2020، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية، تأثرت الأسواق العالمية، وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 557 جنيهًا.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 716 جنيهًا.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 834 جنيهًا.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 952 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6672 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمية، لدى إغلاق تعاملات الخميس، بعد خطاب للرئيس الأمريكي جو بادين أعلن فيه عقوبات اقتصادية ضد روسيا، ووصل سعر الذهب إلى 1895.76 دولار للأوقية بعدما كان وصل لأعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020 عند 1973 دولار.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.8% إلى 1926.30 دولار.

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