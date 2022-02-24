بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم يفقد بعض مكاسبه في التعاملات المسائية



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وذلك بعد أن فقد سعر المعدن بعض مكاسبه عالميا، بعد قفزته بشكل كبير، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وشهد سعر جرام الذهب قفزات كبيرة على مدار اليوم، وزاد سعر الجرام 34 جنيهًا حتى منتصف التعاملات، قبل أن يتراجع بنحو جنيهين، ليصل مجموع الصعود خلال اليوم 32 جنيهًا للجرام.

ويعتبر مستوى الجرام الحالي لسعر الذهب بالسوق المحلي أعلى سعر منذ نوفمبر 2020، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ذلك بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية فيها وهو أثر بشكل كبير على الأسواق العالمية وأدى إلى قفزة في أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 574 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 738 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 861 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 984 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6888 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس المسائية، إلى حوالي 1955 دولارًا، مقارنة بمستوياتها خلال منتصف التعاملات والتي سجلت 1971 دولارًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:31 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وصعدت أسعار الذهب بالبورصات العالمية إلى مستويات كبيرة خلال جلسة اليوم الخميس، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

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