زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب ارتفاع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 554 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 831 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 950 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى جلسة اليوم الثلاثاء، إلى حوالي 1909 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 8:54 صباحا بتوقيت القاهرة.