تراجع ملحوظ لأسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور بنهاية الأسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور، اليوم الجمعة، كما تراجع أسعار أصناف من الفاكهة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق تجارة الجملة.

وانخفض سعر الطماطم والبطاطس 25 قرشا لكيلو الجملة، كما تراجع سعر الكوسة والباذنجان والفلفل والفاصةليا والملوخية، بنهاية الأسبوع في السوق.

وتراجع أيضا سعر البرتقال واليوسفي في سوق العبور، بينما ارتفع سعر كيلو الجوافة.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.75 و6.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 11 و 15 جنيهًا، بتراجع بين جنيه و3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 1 و2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 3.5 و 4.75 جنيه بتراجع بين 25 و 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2.25 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الرمان بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.